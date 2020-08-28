

باريس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

// انتهى //

22:20ت م

0117



باريس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.// انتهى //22:20ت م0117

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تُسجل 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.