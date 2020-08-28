السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 28850 حتى اليوم .

// انتهى //

22:10ت م

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أديس أبابا 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بدول القارة الأفريقية إلى 1220511 حالة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 28850 حتى اليوم .// انتهى //22:10ت م0115

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