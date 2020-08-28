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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 09:49 PM
ليصل العدد الإجمالي إلى 58489
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.
، الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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