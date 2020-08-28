محمد بن مسعود - الدمام - ليصل العدد الإجمالي إلى 58489 سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 09:49 PM ليصل العدد الإجمالي إلى 58489 Advertisements الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة. الكلمات المفتاحية

، الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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