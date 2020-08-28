، الفيصلي (يسعد) الهلال.. والنصر يعود بسداسية.. والأهلي يخسر.. والاتحاد يكسب ،

محمد بن مسعود - الدمام - حمدالله يقترب من خطف "الحذاء الذهبي".. في ختام الجولة الـ27 من الدوري

اقتربت ساعة حسم لقب الدوري الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم)؛ إذ يشتد الصراع في المنعطف قبل الأخير من أجل حسم اللقب تارة، والابتعاد عن شبح الهبوط تارة أخرى.

ومع نهاية الجولة الـ27 عاد الهلال لسكة الانتصارات من خلال بوابة الفيصلي؛ ووسع الفارق مجددًا مع الغريم التقليدي النصر إلى 6 نقاط.

"الخليج 365" تقرأ الأبرز في الجولة الـ27:

عودة الهلال لسكة الانتصارات.. والنصر ينتفض

تخطى الهلال عقبة الفيصلي بصعوبة بالغة في هذه الجولة، وتمسك بالصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر. والأخير حقق فوزًا عريضًا على متذيل الترتيب العدالة بنصف درزن (بل وقّع النصر صك هبوط العدالة لدوري الدرجة الأولى رسميًّا)، لكن النصر بقي ثانيًا بـ57 نقطة، ولا يزال ينتظر تعثر الهلال حتى ينقض على الصدارة.

تراجُع أهلاوي.. وتقدُّم اتحادي

خسر الأهلي من ضمك فتفاقمت المشاكل داخل البيت الأخضر؛ إذ لوح هداف الفريق التاريخي السوري عمر السومة بالرحيل، ورغم ذلك فإن الأهلي يبحث عن الوصافة لضمان المقعد الآسيوي (رسميًّا). في المقابل جاءت انتفاضة الاتحاد أمام الفيحاء برباعية، دفعت بفريق النمور خطوة نحو مناطق الأمان والبقاء، وعليه أن يظفر بنقاط الفتح في الجولة الـ28 إذا ما أراد تأمين البقاء "رسميًّا".

الوحدة.. رابع الكبار

عاد فرسان مكة (الوحدة) لترتيب الأوراق، ودخل المربع من جديد (46 نقطة)، ولا يزال يبحث عن المقعد الآسيوي (الحلم) وسط مزاحمة الثلاثي (الفيصلي، الرائد والاتفاق).

حمدالله وقوميز.. صراع الحذاء الذهبي

اقترب مهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله من خطف جائزة "الحذاء الذهبي"؛ إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 25 هدفًا، يليه مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" برصيد 21 هدفًا. ويأتي هداف الأهلي السوري عمر السومة ثالثًا برصيد 18 هدفًا.

مباريات الجولة الـ28:

السبت: العدالة – الرائد، ضمك – أبها، النصر – الفيحاء، الهلال – الحزم.

الأحد: الفتح – الاتحاد، الفيصلي – الوحدة، التعاون – الاتفاق، الأهلي - الشباب.

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