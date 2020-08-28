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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.
وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.
الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع الهولندي هشام فايق.. لمدة موسمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-28
أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.
وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
08:26 PM
أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.
وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.
، الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع الهولندي هشام فايق.. لمدة موسمين ،
المصدر : الخليج 365
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