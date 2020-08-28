محمد بن مسعود - الدمام - فيما سجّلت 297 حالة شفاء سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148.فيروس كورونا الجديد 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 09:30 PM فيما سجّلت 297 حالة شفاء Advertisements لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148. الكلمات المفتاحية ، لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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