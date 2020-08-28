السعودية اليوم / لبنان تسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

سجلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة، مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتي وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 148.

// انتهى //

21:11ت م

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بيروت 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة، مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتي وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 148.// انتهى //21:11ت م0110

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