السعودية اليوم / بلدية قنا تواصل معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري



محايل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أعمالها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في المركز والقرى التابعة له ، بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي .

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة المنتشرة في القرى والشوارع لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع ، داعية أصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها قبل مخالفة أصاحبها ، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أماكن وجودها من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 940 .

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20:55ت م

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