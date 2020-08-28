السعودية اليوم / الجزائر تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 387 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس

وأفاد رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 43403 إصابات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى1483 حالة وفاة.

وأضاف أنه سُجلت 279 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30436 حالة.

// انتهى //

19:22ت م

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الجزائر 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 387 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 43403 إصابات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى1483 حالة وفاة.وأضاف أنه سُجلت 279 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30436 حالة.// انتهى //19:22ت م0099

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