شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا العلاقات الثنائية مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.
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