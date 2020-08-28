شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا العلاقات الثنائية مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.