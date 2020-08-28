شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الـ«الزي والطابور والنشيد» مهمة قبل دخول «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

- الـ "7أسابيع " قرار وزارة الصحة وهدفنا سلامة الجميع

-إنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

تخفيض الرسوم في أكثر من ألفي مدرسة وننتظر البقية

- نتمنى من الطلبة اقتناء أجهزة أكبر من الهاتف المحمول

- سنطلب من المعلمين الدخول للفصل الافتراضي مع طلّابهم

- تقييم الطلاب والطالبات من خلال "منصة مدرستي"

- الهدف الأساسي سلامة جميع الكادر التعليمي

- لجنتان للتعليم الجامعي والعام لتقييم كافة الاحتمالات فيما يتعلق بالتمديد

- سنهتم بالطلبة الذين يقطنون في مناطق لا توجد تغطية كافية لشبكة الانترنت

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- مشاركة ولي أمر الطالب مهمة في هذه المرحلة خاصة لطلبة الصفوف الأولية

- يحق للمعلم تقييم الطالب واعطاؤه الواجبات المنزلية واختبارات أسبوعية أو شهري

قال وزير التعليم د حمد آل الشيخ أنه من الضروي لبس الطالب للزي المدرسي قبل دخوله منصة مدرستي وتجهيز الطاولة والكرسي وأن يزاول بداياً النشيد الوطني وأن يعمل الحركات الرياضية حتي يشعر كأنه في المدرسة.

وأضاف في مقابلة "سؤال مباشر" عبر قناة العربية الإخبارية أنه تم إنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لتطوير نماذج التعليم مستقبلا، وأن الوزارة ستطلب من المعلمين الدخول للفصل الافتراضي مع طلّابهم ويقومون بالشرح لهم، وسيتم تقييم الطلاب والطالبات من خلال "منصة مدرستي" لذلك يتمنى من الطلبة اقتناء أجهزة أكبر من الهاتف المحمول.

وقال "آل الشيخ" : تم تكوين لجنتين للتعليم الجامعي والتعليم العام لتقييم كافة الاحتمالات خاصة فيما يتعلق بتمديد التعليم عن بعد أو تقليص المدة ، وعلينا أن نتكيّف ونتعايش مع الوضع الجديد ، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة ما يحدث بطريقة إيجابية

وذكر وزير التعليم أن قرار السبعة أسابيع جاء من وزارة الصحة خوفا من موجة ثانية، وهي كفيلة بأن نرى النور في آخر النفق فيما يتعلّق بموضوع التعليم عن بعد وأزمة كورونا ، لان الهدف الأساسي سلامة جميع الكادر التعليمي

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بالطلبة الذين يقطنون في مناطق لا توجد تغطية كافية لشبكة الانترنت، ويستطيع أولياء أمور الطلاب لتواجد مع ابناؤهم في وقت المادة عبر قناة عين الفضائية، لأن مشاركة ولي أمر الطالب مهمة في هذه المرحلة خاصة لطلبة الصفوف الأولية .

موضحا أنه يحق لمعلم المادة تقييم الطالب واعطاؤه الواجبات المنزلية واختبارات اسبوعية أو شهرية ، وأنه تم تخفيض الرسوم في أكثر من ألفي مدرسة وننتظر البقية.