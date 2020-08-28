الصحة تودع آخر مريض متعافٍ من كورونا في مستشفى الملك سلمان بالرياض

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

ودعت وزارة الصحة آخر مريض متعافٍ من فيروس كورونا الجديد في مستشفى الملك سلمان بالرياض.

وقالت الصحة في فيديو لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: مستمرون في تقديم خدماتنا بجميع المراكز والمستشفيات، وبدأنا رحلتنا في التصدي للفيروس بهمة وعزم ومستمرون حتى يتعافى بقية المصابين بإذن الله.

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وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1069) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1148) حالة ووفاة 28 حالة جديدة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (312924) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (287403) حالة.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا:

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72%، وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92%.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات:

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

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