2020-08-28

تدريب 5 آلاف معلم ومعلمة على منصة مدرستي في الليث

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث (بنين- بنات)، سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة لتدريب 5 آلاف معلم ومعلمة، بالإضافة إلى 300 من قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكيلات على نظام إدارة التعليم الإلكتروني ⁧منصة مدرستي⁩، من خلال عدد من القاعات التدريبية الافتراضية.

Advertisements

ويقوم على تنفيذ برامج التدريب نحو 16 مدربًا ومدربة من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم.

وقال مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي: إن إدارة التعليم تستهدف تدريب كافة قادة المدارس بنين وبنات وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبية الخاصة بـ منصة مدرستي، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم وكافة منسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة والمجتمع.

وبين أن البرامج التدريبية تهدف إلى تثقيف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية معلوماتيًّا وتقنيًّا باستخدام تقنيات التعليم عن بعد، وتحديد الأدوار والمهام المناطة بقادة المدارس والمعلمين، وتطبيق الأدوات في منصة مدرستي، إضافة للتركيز على نشاط الطلاب والطالبات في التعليم الإلكتروني والمشاركة في بناء خبراتهم ومعارفهم.

كما يهدف التدريب إلى تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية الإلكترونية والتقنيات الحديثة في عمليات التدريس، مما يسهم في تحسين نواتج التعلم وضبط جودة التعليم، وكذلك بناء مجتمعات التعلم للمعلمين والمعلمات في كافة التخصصات، بمشاركة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

شارك الخبر







