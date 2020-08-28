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2020-08-28 اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه نجران متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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