، بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني ،

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ينقّب مجهولون في المواقع التي تناقلت عنها الروايات والقصص الأسطورية ليلاً ونهارًا بحثًا عن الآثار والذهب في منطقة محيطة بجبل المكحلات البركاني شرقي قرى المحلة والمخلاف بالقرب من وادي شهدان وجلبة. وامتدت عمليات التنقيب شرقًا إلى مواقع قرب مركز الكدمي وقرى مشلحة.
وتفصيلاً، تأتي هذه العمليات للتكسب غير المشروع دون ترخيص، وينفذها أشخاص عدة بعد حصولهم على معدات تساعدهم في تلك العمليات، وهي أجهزة غالبًا ما تكون غير مصرحة.
وبدأت عمليات التنقيب عن الذهب منذ فترة قصيرة، ولكنها باتت تجوب الأرض الشاسعة بين قرى الكدمي وقرى المخلاف.
مشاهد عمليات التنقيب قادت "الخليج 365" لمتابعة التفاصيل، وكيف يتمكن هؤلاء من الحصول على أجهزة التنقيب التي تكشف عن الذهب.
وتبدأ القصة من مواقع على الإنترنت، تعرض تلك الأجهزة، ومن بينها مواقع المزايدة في الأسعار، بعضها سعودية، ويقوم الأشخاص بعرض تلك الأجهزة وبيعها بأسعار تبدأ من 5500 إلى 20 ألف ريال. وبعد الشراء يتم إيصالها إلى موقع من يطلبها في عدد من المناطق.
وتتواطأ بعض محال الذهب مع أولئك الأشخاص بشراء الذهب المستخرج بعمليات التنقيب المخالفة، وفي أحيان كثيرة لا تعدو حصيلة عمليات التنقيب جرامات قليلة.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 08:33 PM
بعد حصولهم على أجهزة غير مصرَّحة تُباع في مواقع المزادات الإلكترونيةبحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني
ينقّب مجهولون في المواقع التي تناقلت عنها الروايات والقصص الأسطورية ليلاً ونهارًا بحثًا عن الآثار والذهب في منطقة محيطة بجبل المكحلات البركاني شرقي قرى المحلة والمخلاف بالقرب من وادي شهدان وجلبة. وامتدت عمليات التنقيب شرقًا إلى مواقع قرب مركز الكدمي وقرى مشلحة.
وتفصيلاً، تأتي هذه العمليات للتكسب غير المشروع دون ترخيص، وينفذها أشخاص عدة بعد حصولهم على معدات تساعدهم في تلك العمليات، وهي أجهزة غالبًا ما تكون غير مصرحة.
وبدأت عمليات التنقيب عن الذهب منذ فترة قصيرة، ولكنها باتت تجوب الأرض الشاسعة بين قرى الكدمي وقرى المخلاف.
مشاهد عمليات التنقيب قادت "الخليج 365" لمتابعة التفاصيل، وكيف يتمكن هؤلاء من الحصول على أجهزة التنقيب التي تكشف عن الذهب.
وتبدأ القصة من مواقع على الإنترنت، تعرض تلك الأجهزة، ومن بينها مواقع المزايدة في الأسعار، بعضها سعودية، ويقوم الأشخاص بعرض تلك الأجهزة وبيعها بأسعار تبدأ من 5500 إلى 20 ألف ريال. وبعد الشراء يتم إيصالها إلى موقع من يطلبها في عدد من المناطق.
وتتواطأ بعض محال الذهب مع أولئك الأشخاص بشراء الذهب المستخرج بعمليات التنقيب المخالفة، وفي أحيان كثيرة لا تعدو حصيلة عمليات التنقيب جرامات قليلة.
، بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني ،
المصدر : الخليج 365
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