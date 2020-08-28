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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى النماص العام، خلال الستة أشهر الماضية؛ 21919 مراجعاً، كما قام المستشفى بإجراء 1062 فحص زواج، وتمكن من إجراء 373 عملية جراحية.
كما تم تقديم الخدمة لـ4033 مستفيداً من خلال الاتصال المرئي "عن بعد"، وتم صرف 40721 وصفة طبية، فيما سجل المستشفى قدوم 259 مولوداً.
وفي مجال الرعاية الصحية الأولية بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي بمحافظة النماص 47081 مراجعاً، واستفاد من خدمات طب الأسنان 3971 مستفيداً، فيما استفاد من خدمات عيادة تطمن بمركز صحي عاكسه 4577 مراجعاً.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 08:33 PM
استقبل قرابة 22 ألف مراجع٣٧٣ عملية جراحية بمستشفى النماص خلال ٦ أشهر
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى النماص العام، خلال الستة أشهر الماضية؛ 21919 مراجعاً، كما قام المستشفى بإجراء 1062 فحص زواج، وتمكن من إجراء 373 عملية جراحية.
كما تم تقديم الخدمة لـ4033 مستفيداً من خلال الاتصال المرئي "عن بعد"، وتم صرف 40721 وصفة طبية، فيما سجل المستشفى قدوم 259 مولوداً.
وفي مجال الرعاية الصحية الأولية بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي بمحافظة النماص 47081 مراجعاً، واستفاد من خدمات طب الأسنان 3971 مستفيداً، فيما استفاد من خدمات عيادة تطمن بمركز صحي عاكسه 4577 مراجعاً.
، ٣٧٣ عملية جراحية بمستشفى النماص خلال ٦ أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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