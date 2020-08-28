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اشتكى أهالي مركز الحشرج التابع لمحافظة تربة من إهمال في الطرق لديهم إثر السيول والأمطار التي هطلت قبل ثلاثة أسابيع، مناشدين العمل من قِبل فِرق البلدية لإزالتها، ومعالجة آثارها.
وتفصيلاً، أبلغ الأهالي وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في "تويتر" بشكواهم، فيما أكد الشيخ راجح بن سفر دبسان بن صويان لـ "الخليج 365" أن مركزهم ينقصه وجود مكتب خدمات، أيضًا تنقصه الإنارة وإعادة السفلتة، وسكانه يقاربون ثلاثة آلاف نسمة، وفي فصل الصيف يتوافد عليهم أكثر من ثلاث آلاف، وهو يمتاز بنخيله المثمر في فصل الصيف، وتربته الخصبة.. متمنيًا في الوقت نفسه أن تطول عجلة التطوير مركزهم الذي لا يوجد به أرصفة أو تشجير.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 08:25 PM
بلَّغوا المسؤولين بشكواهم.. والإنارة والسفلتة والتشجير أهم المطالبأهالي "حشرج تربة" يطالبون بتوفير الخدمات ومعالجة آثار السيول والأمطار
اشتكى أهالي مركز الحشرج التابع لمحافظة تربة من إهمال في الطرق لديهم إثر السيول والأمطار التي هطلت قبل ثلاثة أسابيع، مناشدين العمل من قِبل فِرق البلدية لإزالتها، ومعالجة آثارها.
وتفصيلاً، أبلغ الأهالي وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في "تويتر" بشكواهم، فيما أكد الشيخ راجح بن سفر دبسان بن صويان لـ "الخليج 365" أن مركزهم ينقصه وجود مكتب خدمات، أيضًا تنقصه الإنارة وإعادة السفلتة، وسكانه يقاربون ثلاثة آلاف نسمة، وفي فصل الصيف يتوافد عليهم أكثر من ثلاث آلاف، وهو يمتاز بنخيله المثمر في فصل الصيف، وتربته الخصبة.. متمنيًا في الوقت نفسه أن تطول عجلة التطوير مركزهم الذي لا يوجد به أرصفة أو تشجير.
، أهالي "حشرج تربة" يطالبون بتوفير الخدمات ومعالجة آثار السيول والأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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