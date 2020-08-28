، وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا العلاقات الثنائية مع نظيره في سنغافورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا مستجدات إقليمية ودولية تهمّ البلدين

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.

