، أبها.. استئصال 21 ورمًا ليفيًّا من مريضة والحفاظ على "الرحم" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال -بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي- في إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا بأحجام متفاوتة من مريضة، مع الحفاظ على "الرحم".
أجريت العملية، بمشاركة الدكتورة نورة المانع، والدكتورة وجن عسيري؛ حيث تم فك الالتصاقات، وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات؛ ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على "الرحم"، وقد استغرقت العملية زهاء الثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 08:01 PM
جراحة أجراها فريق طبي بمستشفى الولادة.. فك الْتصاقات وتحديد
نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال -بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي- في إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا بأحجام متفاوتة من مريضة، مع الحفاظ على "الرحم".
أجريت العملية، بمشاركة الدكتورة نورة المانع، والدكتورة وجن عسيري؛ حيث تم فك الالتصاقات، وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات؛ ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على "الرحم"، وقد استغرقت العملية زهاء الثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، ولله الحمد.
، أبها.. استئصال 21 ورمًا ليفيًّا من مريضة والحفاظ على "الرحم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أبها.. استئصال 21 ورمًا ليفيًّا من مريضة والحفاظ على "الرحم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.