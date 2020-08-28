شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرار الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة.
وجاء نص القرار كالتالي:
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
قرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (01-02-2020) وتاريخ (28-11-1441هـ) الموافق (19-07-2020م)
إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له نظامًا.
وبناءً على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 03-07-1439هـ.
ونظرًا للمصلحة العامة ولحاجة تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرافقة للقرار.
ثانيًا: تنشر اللائحة في جريدة أم القرى.
ثالثًا: يعمل باللائحة بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى.
رابعًا: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنـــــــــــــــا .
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