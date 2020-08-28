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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر. أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر. وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي : 1-الدخول إلى التطبيق 2-اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات 3-اختيار الجوازات 4-اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين Advertisements 5-الضغط على البدء في استخدام الخدمة 6-اختيار اذا ما كان تابع أو صاحب عمل 7-اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له 8-اختيار التالي بعد التأكد من معلومات الشخص المختار 9-تعبئة الفراغات 10-الضغط على تحديث معلومات الجواز 11-بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشيرة على أيقونة موافق على الشروط والأحكام، ثم اختيار "التأكيد"

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