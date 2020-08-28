شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن ينبه : عدم تطابق البيانات المفصح عنها يوقف الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبه برنامج حساب المواطن بأثر عدم تطابق بيانات المستفيد المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة على الدعم الذى يقدمه البرنامج.
وذكر البرنامج أن عدم تطابق البيانات يؤدي إلى إيقاف الدعم لمدة سنة، وذلك بحسب ما نصت عليه الضوابط الخاص به.
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