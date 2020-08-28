شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مكافحة الجراد الصحراوي في 3 مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، دخول أسراب من الجراد الصحراوي إلى مناطق عسير وجازان ونجران. رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، دخول أسراب من الجراد الصحراوي إلى مناطق عسير وجازان ونجران. وأعلنت الوزارة أن الفرق المتخصصة لمكافحة الجراد، استعدت جيدًا للأسراب وقامت بجهود استباقية لمكافحته فور دخوله إلى مناطق عسير وجازان ونجران. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أسراب الجراد الصحراوي، جاءت من الحدود الجنوبية للمملكة. Advertisements الجدير بالذكر أن الجراد الصحراوي يعتبر من أكثر الآفات المهاجرة تدميرًا للمحاصيل الزراعية، ولهذا تقوم أجهزة الدولة بجهود استباقية لمكافحة تلك الأسراب للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التآكل.

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