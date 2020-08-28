بالفيديو .. خبير يقترح عمل نظام "ساهر" لمراقبة وضبط الموظفين في العمل

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):اقترح نهاد الإمام، خبير تدريب وتنمية، عمل نظام "ساهر" لمراقبة وضبط الموظفين في العمل، والحد من استخدام الجوال أثناء العمل.
كما طالب بعمل حملة إعلامية مكثفة تشترك فيها كافة القطاعات في المملكة من مدارس وجامعات وشركات ووزارات في عمل فيلم قصير عن الجوانب السلبية لاستخدام الجوال.
وشدد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، على ضرورة تنظيم استخدام صغار السن للهواتف لمنع إدمانهم لها، داعيا الأسر إلى تحفيز الأبناء بمكافآت يتم تقديمها لهم في حال توقفهم عم استخدام الجوال.
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