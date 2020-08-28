شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط نقل مصابي كورونا عبر إسعاف الهلال الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط نقل مصابي كورونا عبر إسعاف الهلال الأحمر.

وأوضحت الصحة أنه في حال تطورت الأعراض لوضع أشد يجب الاتصال علی ۹۳۷ لمعرفة التوجيه المناسب، لافتة:" إذا كان الوضع إسعافي مثل ضيق شديد في التنفس يجب الاتصال بالهلال الأحمر ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1019 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 311855 حالة، من بينها 21815 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.