شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: يجب على المدارس الأهلية تخفيض الرسوم و"تكافل" ستوزع أجهزة ذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن الأسابيع السبعة التي سيكون فيها التعليم عن بعد، ستكون كفيلة بأن تعطينا النور في نهاية النفق.

وأضاف في حديثه لقناة "العربية"، أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ قرار يضر بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن تحديد التقييم بعد 7 أسابيع تم بطلب من وزارة الصحة.

Advertisements

وأشار إلى أنه لا يمكن ربط قرار عودة الدراسة الطبيعية بشيء مجهول، ولابد أن نتكيف مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية.

ولفت على أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب لديهم أجهزة ذكية ويمكنهم الدخول على منصة مدرستي، موضحًا أن مؤسسة تكافل سوف تقوم بتوزيع الأجهزة على الطلاب الذين لايستطيعون توفير أجهزة.

وأفاد بأنه يجب على المدارس الأهلية أن تقوم بدورها الإجتماعي في تخفيض الرسوم الدراسية، مضيفًا أن هناك مدارس أهلية خفضت الرسوم ونتتظر بالفعل.