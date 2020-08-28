أحدث إحصائية لإصابات كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 61حالة، تلتها الرياض بـ61، ثم جازان 59 حالة، فحائل 48 حالة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ43حالة، ثم جدة 43، والظهرا ن36، وبريدة 32، وأبو عريش 32، وبيشة 29 حالة، ثم الهفوف 27، وصبيا 27، ثم تبوك 26، وخميس مشيط 25، والدمام 24، وأبها 22.

وسجلت كل من (بيش والمبرز) 20 حالة إصابة جديدة، ثم (ينبع وعنيزة ) 19 إصابة لكل منهما، ثم (صامطة وضمد) 17حالة، ثم الطائف والمخواة 16 إصابة جديدة.

أما أحد المسارحة فقد سجلت 15 إصابة، تلتها كل من (نجران ووادي الدواسر ومحايل وبلجرشي) بتسجيل 14 و13 و11 و11 حالة على التوالي.

وسجلت كل من (الخبر والقنفذة) 10 إصابات لكل منهما، ثم (حفر الباطن والحفجي) 8 إصابات جديدة، وكل من (عين الجواء والعقيق) 7 حالات لكل منهما.

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وجاءت كل من (العيدابي والقطيف والكامل والبدائع) في المرتبة التالية بواقع 6 إصابات لكل منها، تلتها (الأسياج وخليص والطوال ورفائع الجمش وعرعر والبدع وضرما وشرورة وظهران الجنوب والمذنب ورأس تنورة) بتسجيل كل منها 5 إصابات جديدة، ثم (أحد رفيدة والمجمعة وسراة عبيدة والرس ورنية والقريات والقيصومة ورياض الخبراء وحوطة بني تميم) بتسجيل 4 حالات إصابة لكل منها.

أما مدن (بارق والبرك والدوادمي والزلفى ومليجة والحناكية وقلوة وتيماء وبقعاء والحجرة والخرج)، فقد سجَّلت 3 حالات إصابة لكل منها.

وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (الشعبة وموقق والشنان وسكاكا والجبيل وبقيق وقيا ويدمة مهد الذهب وخيبر والليث وأملج والعلا والعيض وحقل ورفحا والفرشة) بتسجيل كل منها حالتي إصابة.

وجاءت في المرتبة التالية كل من (خباش وتنومة والنبهانية وحوطة سدير والعارضة والخاصرة والباحة ونمرة والمندق والخرمة والشملي وقصيباء والقوز والعيون والعويقلية ودومة الجندل والقويعية وتمير والنعيرية وفيفا والحرث وأضم وثريبان والقريع والبشائر) بتسجيل كل منها حالة إصابة واحدة.

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