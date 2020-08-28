مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلم 100 طن تمور هدية لزامبيا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتسليم 100 طن من التمور «هدية المملكة» لجمهورية زامبيا.

وسلَّم المساعدات –نيابةً عن المركز– سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد كرنشي لوزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف ملانجي في مقر الوزارة بالعاصمة لوساكا.

وعبَّر الوزير جوزيف ملانجي عن شكره وعرفانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الدائم والمتواصل، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام بتقديم تلك المساعدات.

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وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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