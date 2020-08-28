بعد تسجيل 1148 حالة تعافٍ إضافية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1148 حالة تعافٍ إضافية من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت الصحة سجَّلت في وقت سابق إصابة 1069 حالة جديدة بفيروس كورونا، و28 حالة وفاة.
ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات التعافي 287403 حالات، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات في المملكة إلى 91.8%.
وأما أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لحالات التعافي، فجاءت كما يلي: جازان (81)، مكة المكرمة (66)، خميس مشيط (46)، المدينة المنورة (45)، الدمام (42)، أبها (41)، حفر الباطن (41)، جدة (40)، بريدة (39)، حائل (36)، الرياض (36)، ينبع (32)، تبوك (30).
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط .
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كانت هذه تفاصيل خبر حالات التعافي من كورونا بالمملكة تتجاوز 287 ألفًا.. وجازان ومكة في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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