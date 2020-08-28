بالصور.. توزيع 5 آلاف كرتونة من التمور للنازحين في محافظتين باليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، بتوزيع نحو 5 آلاف كرتونة من التمور على الأسر النازحة بمحافظتي لحج والبيضاء باليمن.

ووزَّع المركز 2000 كرتونة من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة لحج بمحافظة لحج، استفاد منها 2000 أسرة نازحة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 2925 كرتونة من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2925 أسرة نازحة.

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ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، التي بلغت 491 مشروعًا.

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