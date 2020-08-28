بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية



تواصل بلدية بارق التابعة لأمانة منطقة عسير، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والمرافق الحكومية والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا ، لحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. وقامت البلدية بجولات رقابية، على المنشآت الغذائيه والمراكز التجارية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.

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