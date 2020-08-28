إزالة المركبات المتهالكة بمركز قنا في محايل

تواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المركز والقرى التابعة له بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي. وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على رفع وإزالة المركبات المتهالكه والمتعطلة المنتشرة في القرى والشوارع لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع، داعية أصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها قبل أن يتم رفعها ومخالفة أصاحبها، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء 940 .



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