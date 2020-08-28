السعودية اليوم / فلسطين تسجل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين حالتي وفاة، و724 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

19:27ت م

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رام الله 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين حالتي وفاة، و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 164 مُصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.// انتهى //19:27ت م0101

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