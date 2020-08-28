السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي بوزيرة الدفاع الفرنسية



عمّان 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور عمّان حاليا.

وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

19:23ت م

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