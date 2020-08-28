اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع



إسلام آباد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.06 % أي ما يعادل 25.72 نقطة، وأقفل عند مستوى 41056 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 109.415.719 سهماً، وتم التداول على أسهم 321 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 141 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 169 شركة، واستقرت قيمة أسهم 11 شركة.

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18:35ت م

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