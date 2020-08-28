السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً من قرية العرقة غرب جنين



جنين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً فلسطينياً من قرية العرقة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العرقة واعتقلت الشاب عقب مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

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18:35ت م

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