شكرا لقرائتكم استدعاء 35 مركبة إنفنيتي Q30 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-28 استدعاء 35 مركبة إنفنيتي Q30 بسبب عدم تجهيزها بإطار احتياطي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن استدعاء 35 مركبة إنفنيتي “Q30” موديلات من 2017- 2019. Advertisements وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الاستدعاء يأتي بسبب عدم تجهيز المركبة بإطار احتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat). كما دعت الوزارة أصحاب هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاءات التجارة، والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء (Run-Flat) مجانًا.

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