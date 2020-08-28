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2020-08-28 أمطار رعدية وغبار غدًا ورفحاء تسجل 44 درجة الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. Advertisements كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض وحائل والجوف. درجات الحرارة غدًا: وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل رفحاء أعلى درجة حرارة بـ44 درجة، فيما تسجل أبها أقل درجة حرارة في المملكة بـ18 مئوية.

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