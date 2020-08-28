- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة توعوية بفضائل يوم عاشوراء من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.
كما تأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 06:38 PM
من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعيهيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة توعوية بفضائل يوم عاشوراء من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.
كما تأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
، هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.