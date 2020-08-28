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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال في وقتٍ سابق إرجاء التفاوض مع اللاعب سلمان الفرج لتمديد تعاقده إلى وقتٍ آخر قد يبدأ عقب نهاية الموسم الحالي .
وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل بعد 3 أشهر للدخول في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال .
مصادر كانت تحدثت عن أن اللاعب رفض بالفعل عرضاً من ناديه لتجديد التعاقد بسبب طلب اللاعب مبلغًا أعلى من عرض الهلال .
وبحسب تلك المصادر فإن الهلال عرض نحو 7 ملايين ريال سنويًا للاعب إلا أن العرض لم يلق القبول لدى اللاعب الذي طالب بزيادته .
ذات المصادر أكدت بأن المفاوض النصراوي يراقب من بعيد وأن إدارة النادي قد تتقدم بعرض أعلى بكثير من عرض الهلال بمزايا إضافية أخرى .
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 06:17 PM
أعلنت إدارة نادي الهلال في وقتٍ سابق إرجاء التفاوض مع اللاعب سلمان الفرج لتمديد تعاقده إلى وقتٍ آخر قد يبدأ عقب نهاية الموسم الحالي .
وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل بعد 3 أشهر للدخول في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال .
مصادر كانت تحدثت عن أن اللاعب رفض بالفعل عرضاً من ناديه لتجديد التعاقد بسبب طلب اللاعب مبلغًا أعلى من عرض الهلال .
وبحسب تلك المصادر فإن الهلال عرض نحو 7 ملايين ريال سنويًا للاعب إلا أن العرض لم يلق القبول لدى اللاعب الذي طالب بزيادته .
ذات المصادر أكدت بأن المفاوض النصراوي يراقب من بعيد وأن إدارة النادي قد تتقدم بعرض أعلى بكثير من عرض الهلال بمزايا إضافية أخرى .
، "النصر" يراقب.. هل رفض "سلمان الفرج" عرض "الهلال" للتجديد؟ ،
المصدر : الخليج 365
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