، "النصر" يراقب.. هل رفض "سلمان الفرج" عرض "الهلال" للتجديد؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال في وقتٍ سابق إرجاء التفاوض مع اللاعب سلمان الفرج لتمديد تعاقده إلى وقتٍ آخر قد يبدأ عقب نهاية الموسم الحالي .

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل بعد 3 أشهر للدخول في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال .

مصادر كانت تحدثت عن أن اللاعب رفض بالفعل عرضاً من ناديه لتجديد التعاقد بسبب طلب اللاعب مبلغًا أعلى من عرض الهلال .

وبحسب تلك المصادر فإن الهلال عرض نحو 7 ملايين ريال سنويًا للاعب إلا أن العرض لم يلق القبول لدى اللاعب الذي طالب بزيادته .



ذات المصادر أكدت بأن المفاوض النصراوي يراقب من بعيد وأن إدارة النادي قد تتقدم بعرض أعلى بكثير من عرض الهلال بمزايا إضافية أخرى .