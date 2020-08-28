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فرق متخصصة لمواجهة الجراد القادم من الجنوب 

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرق متخصصة لمواجهة الجراد القادم من الجنوب  والان نبدء بالتفاصيل

قامت فرق متخصصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بجهود استباقية، لمكافحة الجراد الصحراوي، في عسير، وجازان، ونجران، وذلك بعد رصد دخول سرب منها إلى الحدود الجنوبية من المملكة.
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