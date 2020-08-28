قياس يطبق كفايات كلية الملك خالد العسكرية اليوم

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مركز قياس سيطبق مساء اليوم وبالتعاون مع الشركاء في وزارة الحرس الوطني مقياس الكفايات الأمنية للمتقدمين بطلب الالتحاق إلى كلية الملك خالد العسكرية.

تعريف مقياس الكفايات الأمنية

وقالت الهيئة في بيان لها : يطور مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن جهوده لتعزيز الشراكة وتلبية تطلعات الجهات المستفيدة مقاييس علمية مقننة تهدف لرفع جودة الانتقاء المهني للمتقدمين للالتحاق بالقطاعات الحكومية المدنية والعسكرية ومن ذلك المشروع الذي نفذه المركز لصالح وزارة الحرس الوطني لتصميم مقياس لانتقاء المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.

الهدف من الاختبار

يستخدم الاختبار لأغراض القبول للطلاب المستجدين في الكلية وهو من نوع الاختيار من متعدد ويستهدف الطلاب المرشحين من قبل الكلية لدخول الاختبار.

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ويتكون المقياس من الأبعاد الآتية:

الكفايات الأمنية الخاصة بالكلية ( SK )

المهارات الشخصية ( BS )

القيم ( VA)

المهارات التحليلية (A)

وسوف يعقد الاختبار في مدن ومناطق المملكة مساء اليوم الجمعة الموافق 28-8-2020م.

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