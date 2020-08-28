السعودية | السعودية.. 1069 إصابة جديدة بكورونا و1148 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم السعودية.. 1069 إصابة جديدة بكورونا و1148 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 312924 منها 21708 حالة نشطة بينها 1576 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
كما تم تسجيل 1148 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية ما يرفع عدد المتعافين إلى 287403.
في المقابل تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا في السعودية ما يرفع عدد الوفيات إلى 3813.
وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السعودية للكشف على الإصابات بكورونا إلى 4,974,119 بزيادة قدرها 60195 عن أمس الخميس.
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