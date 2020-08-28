، آباء وطلاب ومرشدون في أول برامج تعليم الأفلاج التدريبية على "مدرستي" ،

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أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، أمس الخميس، أول البرامج التدريبية على منصة مدرستي، استفاد منها 131 متدربًا من المرشدين الطلابيين وأولياء أمور وطلاب.
وتهدف البرامج التدريبية والتعريفية التي قدمها الدكتور محمد آل كليب وناصر الحبشات وبدأت أولى فقراتها أمس وتستمر على مدار ثلاثة أيام عن بعد عبر برنامج الزوم؛ إلى التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني لـمنصة مدرستي، لتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطالب وكيفية تفويض الصلاحيات للأدوار المسندة للمرشد الطلابي عن طريق حساب قائد المدرسة في منصة مدرستي والدخول على موقع توكلنا للحصول على بيانات منصة مدرستي (اسم المستخدم وكلمة المرور).
كذلك توثيق حساب الطالب للدخول لأول مرة في منصة مدرستي، والتعامل مع حساب طالب تجريبي ومعرفة خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي، والدخول بحساب ولي الأمر والتعرف على خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي.
وتضمنت فقرات البرنامج لأولياء الأمور في البرنامج التدريبي، الدخول على موقع توكلنا للحصول على بيانات منصة مدرستي (اسم المستخدم وكلمة المرور) وتوثيق حساب الطالب للدخول لأول مرة في منصة مدرستي، والتعامل مع حساب طالب تجريبي ومعرفة خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي، والدخول بحساب ولي الأمر والتعرف على خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 05:43 PM
تستمرّ 3 أيام عن بعد عبر "زوم" لتعزيز مفاهيم التعليم الإلكتروني الأساسية
أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، أمس الخميس، أول البرامج التدريبية على منصة مدرستي، استفاد منها 131 متدربًا من المرشدين الطلابيين وأولياء أمور وطلاب.
وتهدف البرامج التدريبية والتعريفية التي قدمها الدكتور محمد آل كليب وناصر الحبشات وبدأت أولى فقراتها أمس وتستمر على مدار ثلاثة أيام عن بعد عبر برنامج الزوم؛ إلى التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني لـمنصة مدرستي، لتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطالب وكيفية تفويض الصلاحيات للأدوار المسندة للمرشد الطلابي عن طريق حساب قائد المدرسة في منصة مدرستي والدخول على موقع توكلنا للحصول على بيانات منصة مدرستي (اسم المستخدم وكلمة المرور).
كذلك توثيق حساب الطالب للدخول لأول مرة في منصة مدرستي، والتعامل مع حساب طالب تجريبي ومعرفة خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي، والدخول بحساب ولي الأمر والتعرف على خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي.
وتضمنت فقرات البرنامج لأولياء الأمور في البرنامج التدريبي، الدخول على موقع توكلنا للحصول على بيانات منصة مدرستي (اسم المستخدم وكلمة المرور) وتوثيق حساب الطالب للدخول لأول مرة في منصة مدرستي، والتعامل مع حساب طالب تجريبي ومعرفة خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي، والدخول بحساب ولي الأمر والتعرف على خصائص ووظيفة كل أيقونة في منصة مدرستي.
، آباء وطلاب ومرشدون في أول برامج تعليم الأفلاج التدريبية على "مدرستي" ،
المصدر : الخليج 365
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