محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، قرارًا يقضي بتمديد تكليف محمد بن زيد عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي ومشرفًا على مستشفى محايل العام.

وتهنئ "الخليج 365" "بن زيد"، وتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم. 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 05:42 PM Advertisements تمديد تكليف "بن زيد" مديرًا لقطاع محايل الصحي تمديد تكليف "بن زيد" مديرًا لقطاع محايل الصحي أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، قرارًا يقضي بتمديد تكليف محمد بن زيد عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي ومشرفًا على مستشفى محايل العام.

وتهنئ "الخليج 365" "بن زيد"، وتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم. الكلمات المفتاحية ، تمديد تكليف "بن زيد" مديرًا لقطاع محايل الصحي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تكليف "بن زيد" مديرًا لقطاع محايل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.