محمد بن مسعود - الدمام - بعد إطلاق طائرة "مفخخة" باتجاه الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 05:31 PM بعد إطلاق طائرة "مفخخة" باتجاه الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية Advertisements "العثيمين" يُدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة "العثيمين" يُدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. الكلمات المفتاحية ، "العثيمين" يُدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة ،

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