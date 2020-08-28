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باكستان: 415 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي إلى 295,053

سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.باكستان فيروس كورونا الجديد

باكستان: 415 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-08-28

سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.

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وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442

04:23 PM

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 295,053

سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.

، باكستان: 415 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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