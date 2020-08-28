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سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.باكستان فيروس كورونا الجديد
باكستان: 415 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-28
سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
04:23 PM
ارتفاع العدد الإجمالي إلى 295,053
سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.
، باكستان: 415 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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