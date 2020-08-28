محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 5905 ليصل عدد المتعافين إلى 798466 سجلت روسيا اليوم، 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، بأنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصاً.روسيا فيروس كورونا الجديد روسيا: 4829 إصابة جديدة و110 حالات وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-28 سجلت روسيا اليوم، 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، بأنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصاً. Advertisements 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 01:29 PM شفاء 5905 ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شفاء 5905 ليصل عدد المتعافين إلى 798466 سجلت روسيا اليوم، 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، بأنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصاً. ، روسيا: 4829 إصابة جديدة و110 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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