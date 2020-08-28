- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية، إلى 497، وفي أستراليا إلى 584 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 25322 إصابة؛ تعافى منها 20361 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 584 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-28
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية، إلى 497، وفي أستراليا إلى 584 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 25322 إصابة؛ تعافى منها 20361 شخصاً.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:16 PM
تسجيل 12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية، إلى 497، وفي أستراليا إلى 584 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 25322 إصابة؛ تعافى منها 20361 شخصاً.
، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 584 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 584 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.