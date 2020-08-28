، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 584 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية، إلى 497، وفي أستراليا إلى 584 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 25322 إصابة؛ تعافى منها 20361 شخصاً.فيروس كورونا الجديد