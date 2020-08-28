شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل التعديلات على أنظمة صناديق التنمية الزراعية والموارد البشرية وبنك التنمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات مجلس الوزراء تعديل بعض المواد من نظام الصندوق السعودي للتنمية ونظام صندوق التنمية الزراعية ونظام بنك التنمية الاجتماعية وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية .

وجاء نص التعديلات كالأتي:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12956 وتاريخ 25-2-1441هـ،المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 60-4100682 وتاريخ 23-2-1441هـ، في شأن طلب الصندوق تعيين ممثل منه في مجالس إدارات الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 13-1-1439هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394هـ.

وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1-6-1427هـ.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1-2-1430هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3-3-1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1286) وتاريخ 9-10-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-41/36/د) وتاريخ 26-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8207) وتاريخ 9-12-1441هـ.

يقرر ما يلي:

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أولاً: تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394هـ، على النحو الآتي:

أ- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (ب) إلى الفقرة (1) بالنص الآتي:

”ب- ممثل من صندوق التنمية الوطني“، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.

ب- إحلال عبارة ”(1/ج)“ محل عبارة ”(1/ب)“ الواردة في الفقرة (2).

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1-2-1430هـ، على النحو الآتي:

أ- إحلال عبارة ”اثني عشر“ محل عبارة ”أحد عشر“ الواردة في البند (أولاً).

ب- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب رقم (7) إلى البند (أولاً) بالنص الآتي:

”7-ممثل من صندوق التنمية الوطني عضواً“،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للبند (أولاً) تبعاً لذلك.

ج- إحلال الرقم ”8“ محل الرقم (”7“) الوارد في عجز البند (أولاً).

ثالثاً: تعديل المادة (الثامنة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1-6-1427هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية للفقرة (أ) بالنص الآتي:

”- ممثل لصندوق التنمية الوطني عضواً“.

رابعاً: تعديل المادة (السادسة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ، وذلك بإضافة عبارة ”وصندوق التنمية الوطني“ إلى عجز الفقرة (2) من البند (أولاً).

رئيس مجلس الوزراء